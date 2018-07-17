Özel bankalar batık yokmuş gibi yapıyor

Sorunlu kredi oranı sektör ortalamasının altında görünen İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası’nın ‘grup 2’ olarak adlandırılan, ‘takipteki kredi’ oranının çok yüksek olduğu görülüyor. Bankacılık sektörünün bütünü açısından da ‘grup 2’ dahil edildiğinde gerçek sorunlu kredi oranının yüzde 7-8 civarında seyrettiği tahmin ediliyor.

Moody’s tarafından son yayınladığı notta, Türkiye bankacılık sisteminde risklerin arttığına dikkat çekilmiş, yılın ikinci yarısında sorunlu kredi oranının (NPL) yüzde 4’ün üzerine çıkması beklentisi dile getirilmişti. Notta tek tek banka bazında sorunlu kredi oranları ve batık olmasa da riskli görüldüğü için takibe alınan “grup 2” kredilerinin oranlarına yer verildi. Bu tabloya göre, sorunlu kredi oranı düşük görünen Ziraat Bankası ve İş Bankası, bankacılık sektör ortalamasını aşağıya çekerken, Yapı Kredi ve Vakıfbank’ta mevcut durumda sorunlu kredi oranı yüzde 4’ü yakalamış durumda.

Sorunlu kredi oranı düşük olan İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası’nda “grup 2” oranının yüksek olduğu, özellikle Garanti Bankası’nda çok yüksek olduğu da dikkat çekiyor.

Bankacılık sektörünün mevcut durumda sorunlu kredi oranı yüzde 2,8 civarında. “Grup 2” olarak adlandırılan fiilen batık olmayan ancak çeşitli kesimlerce aslında bir şekilde “yüzdürüldüğü” belirtilen kredilerle birlikte bu oran yüzde 7-8 seviyesinde tahmin ediliyor. Moody’s tarafından yayınlanan tabloda Garanti Bankası’nda “grup 2” oranının yüzde 16,1, İş Bankası’nda yüzde 7,9, Akbank’ta ise 9,7 olduğu görülüyor. (İş Bankası’nın “sorunlu kredi” oranı yüzde 2,2, Akbank’ın yüzde 1,9, Garanti Bankası’nın ise yüzde 2,8.)