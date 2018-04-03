Enflasyon yine yükseldi

Tüketici fiyatları, Mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 10,23 oldu. Üretici fiyatlarında ise aylık artış yüzde 1,54, yıllık artış yüzde 14,28'e ulaştı. Merkez Bankası öngörüsünün aksine çift haneli enflasyonun kalıcılaştığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,35 artış gösterdi.

Tüketici fiyatlarında ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.

Mart ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 54,57 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,42 ile salatalıkta görüldü.

Üretici fiyatlarındaki gelişim kur, faiz, emtia fiyatlarındaki gelişmeleri daha hızlı yansıtıyor. Aynı zamanda ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına yansıyacak artışlara ilişkin de fikir veriyor. Üretici fiyatlarına kalemler bazında bakıldığında bir önceki aya göre en fazla artış %5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %3,60 ile ana metaller, %2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork gruplarında görüldü. Söz konusu gruplar girdi ithalatı yüksek, kur gelişmelerinden doğrudan etkilenen gruplar.

Merkez Bankası, 2018 yılının ilk aylarında önceki yılın baz etkisiyle enflasyonda gerileme olacağı, çift hanelerden tek hanelere ineceği beklentisini açıklamıştı. Ancak kurdaki gelişmeler ve petrol fiyatı başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmedi. Çift haneli enflasyonun kalıcılık kazandığı görülüyor. İlerleyen aylarda hem elektrik, doğalgaz ve benzin zamlarının yansıması hem de mevsimsel etkilerle 12 aylık enflasyonun daha yüksek değerler alabileceği de tahmin ediliyor.