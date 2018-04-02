Enflasyonda artış sinyalleri güçleniyor

İstanbul fiyat gelişmelerini gösteren İTO fiyat endeksleri açıklandı. Yarın da TÜİK’in Türkiye fiyat endeksleri açıklanacak. Ön göstergeler Mart ayında enflasyon artışının süreceğine işaret ediyor.

İstanbul Ticaret Odası, Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. TÜİK enflasyon verileri de 3 Nisan 2018 Salı günü yayımlanacak.

İstanbul’daki fiyat gelişimlerine gösteren İTO fiyat endekslerine göre Mart ayında tüketici fiyatlarını yansıtan “Ücretliler Geçinme Endeksi” önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,29, “Toptan Eşya Fiyatları Endeksi” ise yüzde 0,41 artış gösterdi. Tüketici fiyatları yıllık artışı yüzde 9,99, toptan eşya fiyatları artışı ise yüzde 12,05 oldu.

Tüketici fiyat artışında etkili kalemler olarak giyim (yüzde 3,85), kültür, eğitim ve eğlence (yüzde 3,32), gıda harcamaları (yüzde 1,75) öne çıktı.

Toptan eşya fiyat artışında etkili kalemler ise hammaddeler (yüzde 1,35), yakacak ve enerji maddeleri grubunda (yüzde 1,19), madenler (yüzde 0,94) oldu.

Hem İTO verileri hem de kur, faiz, emtia fiyatı gelişmeleri Mart ayında enflasyon artışının süreceğine işaret ediyor. Ayrıca Mart ayına yansıması sınırlı kalacak olmakla birlikte elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının enflasyonda artışa yol açması bekleniyor.