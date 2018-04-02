İş Bankası Halk Komitesi'nden Toplu Sözleşme açıklaması

İş Bankası emekçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin bir açıklama yapan İş Bankası Halk Komitesi, taleplerini açıkladı ve banka emekçilerine önemli bir çağrıda bulundu.

Türkiye İş Bankası'nda toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken İş Bankası emekçilerinin meşru hak talepleri de yoğunlaşıyor. Bankanın pek çok biriminden gelen kreş talebinin Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) başkanı Metin Tiryakioğlu tarafından tehditle karşılandığı iddiasını sendika başkanı reddederken emekçiler yasal haklarını patron yanlısı sendikanın insafına bırakmamak konusunda kararlı.

İş Bankası emekçileri toplu sözleşme sürecinde İş Kuleleri'nde ve aynı belediye sınırları içerisindeki şubelerde kreş açılması taleplerini arttırdı. Yirmibeş bine yaklaşan sayısıyla Türkiye'de en çok banka emekçisinin çalıştığı bankalardan biri olan İş Bankası'nda emekçilerin büyük bir çoğunluğu kreş hakkından yararlanamıyor. Emekçi kadınların mücadele günü 8 Mart'ta şov yapan çoğu banka ya da finans kuruluşunun, yasalarda gerici iktidarların patronlara tanıdığı emekçi düşmanı "avantajı" kullanarak aylık 2 bin 317 TL'lik ihmal edilebilecek kadar düşük olan cezayı ödemeyi tercih ettiği biliniyor.

Toplu sözleşme sürecinden beklentilerini ve yoğunlaşan kreş talepleriyle ilgili görüşlerini aldığımız İş Bankası Halk Komitesi banka emekçilerinin haklı taleplerinin arkasında olduklarını belirterek İş Bankası emekçilerini, haklarını sendika ağalarının insafına bırakmamak için dayanışmaya çağırdı:

İŞ BANKASI HALK KOMİTESİ: EMEKÇİLERİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

İş Bankası'nın sayısı 25 bine yaklaşan emekçilerinin yarısından fazlası kadın. Bu kadın emekçilerin arasında 0-6 yaş arasında çocuğu olan binlerce çalışan İş Kanunu'ndan gelen yasal kreş hakkından bile faydalanamıyor. Hak eden tüm çalışanların faydalanabilmesi amacıyla devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde işbirlikçi sendikanın bu konuyu yoğun taleplere rağmen gündeme bile almadığını görüyoruz.

İkramiye ve tazminatlardan arındırılmış çıplak maaş munzam sandık kesintileri sonrasında asgari ücretin bile çok altına düşüyor. Görünen o ki bu açlık ücreti geçmişte 3 ayda 1 verilen ikramiyelerin her ay 1/3 maaş olarak verilmesiyle makyajlanmaya çalışılıyor. Özellikle yeni çalışanların ücreti ikramiye ve prim makyajlarıyla bile asgari ücreti geçemiyor. Işıltılı bir iş yerinde çalışıp güç bela geçiniyoruz.

Veriler ise her banka için olduğu gibi parlak bir bilançoyu gösteriyor: Paydaşı olduğumuz bankamızın 2017 yılında aktif büyüklüğü %16,3 faaliyet Karı % 11,40 artarken; % 11,92'lik enflasyonu oranı ise bu dönemde bize düştü.

Devam eden toplu iş sözleşmesi süreci gösteriyor ki İş Bankası emekçilerinin yasal ve meşru haklarını savunmaya ve geliştirmeye ihtiyacı bulunuyor. Bunun için sendika ağaları değil, emekten yana bir ağırlık gerekiyor.

İş Bankası emekçilerini komiteye destek vermeye çağırıyoruz. Toplu iş görüşmesinde aşağıdaki taleplerin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz: