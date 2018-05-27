Aslıhan Gürbüz’den Flormar’a sorular

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Flormar’da sendikalı oldukları için işten çıkartıldıktan sonra direnişe geçen işçilere destek veren bir mesaj paylaştı. Flormar Türkiye’ye, işten çıkarmaların doğru olup olmadığını soran Gürbüz, ‘tüketicinin boykotunu hak ediyorsun’ dedi.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerle ilgili olarak İnstagram hesabındaki story bölümünden, Flormar Türkiye’ye “İşçilerinizi sendikaya üye oldukları için işten çıkardığınız doğru mudur” diye sordu, bunu yapan firmanın tüketici boykotunu hak ettiğini söyledi.

Kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu ve işten çıkarılmanın, grevin ve lokavtın ne olduğunu bildiğini ifade eden Gürbüz’ün Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

@flormarturkiye İşçilerinizi (%80’i kadın) sendikaya üye oldukları için işten çıkardığınız doğru mudur?? Kadına yönelik kozmetik ürünü üretirken kendi işçisini Ramazan’da işten atan, üstelik de bunu sırf sendikaya üye oldular, atılan arkadaşlarına el salladılar, destek oldular diye yapıyorsan @flormarturkiye olarak, bu konuya hassasiyet gösterecek tüketicinin boykotunu da hak ediyorsun.

Kosan Kozmetik tarafından yapılan, işten çıkarılan işçilerin diğer arkadaşlarına saldırdıkları iddialarının yer aldığı bir açıklamayı da paylaşan Gürbüz’ün mesajı şöyle devam etti: