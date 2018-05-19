soL HD | Flormar direnişi sürüyor: Mücadele güzelleştirir

Sendikalı oldukları için patronlar tarafından işten atılan Flormar işçilerinin direnişi sürüyor. Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, direnişteki işçileri ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkenin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Dün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. Tam bir işçi kıyımı yaşanan Flormar'da direniş, her geçen gün kamuoyunda daha fazla ses getiriyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan direnişteki Flormar işçilerine bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

İşte direnişten ve bağımsız milletvekili adaylarının ziyaretinden görüntüler: