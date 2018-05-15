Flormar'dan sendika düşmanlığı: 85 işçiyi işten attılar

Türkiye'nin tanınmış kozmetik tekellerinden Flormar'da sendika ve işçi düşmanı uygulamalar devam ediyor. İşçilerin Petrol İş sendikasında örgütlenmesinden rahatsız olan Flormar'ın patronları, bugüne dek 85 işçiyi işten çıkardı. İşçiler Flormar'ın Gebze'deki fabrikası önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

Yarısından fazlası geçen yıllarda Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher grubuna satılan, hisselerin bir kısmının da kurucu patronlar Sami Şenbay ile iki oğlu Cem ve Alp Şenbay'da kalan Flormar'da işçi kıyımı sürüyor.

Gebze OSB'de faaliyetini sürdüren Flormar fabrikasındaki işçiler 2018 başında Petrol İş sendikasında örgütlenmeye başladı. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nan yetki belgesi alan Petrol İş sendikasının bu örgütlenmesi, patronları rahatsız etti. Patronlar ve patron temsilcileri geçen aylarda çeşitli bahanelerle sendikalı işçileri işten çıkarmaya başladı. İşçilere yönelik psikolojik baskılar, giderek bir kıyıma dönüştü.

'ENGELLİ İŞÇİ BASKIDAN DOLAYI FELÇ OLDU'

Fabrikada engelli kadrosunda çalışan ve yüksek tansiyon hastası olan Barış Tekin, patron temsilcilerinin sendikadan istifa et" baskısına maruz kaldı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve maruz kaldığı psikolojik baskı nedeniyle sol tarafı felç olan Barış Tekin'in tedavisi sürüyor. Ayrıca Barış Tekin'in felç olmasının ardından Flormar yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

'DİRENİŞİMİZ SÜRÜYOR'

Petrol İş sendikasının Gebze şube başkan yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, soL Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu fabrikada 200'e yakın sendika üyemiz var. Patronlar çeşitli bahaneler ileri sürerek bugüne dek 85 sendikalı işçiyi işten çıkardı. Biz direnişimizi sürdürüyoruz. Sendikalı olmak anayasal bir hak. Bu hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Fabrikanın önündeyiz. Alkışlarımızla, sloganlarımızla anayasal hakkımızı savunuyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İşten atılanların işe geri alınmasını istiyoruz" dedi.