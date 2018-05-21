Flormar patronları direnen işçiler ile çalışan işçiler arasına dikenli tel çekti

Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan ve direnişlerini sürdüren 115 Flormar işçisi, bu sabah patronların yeni bir düşmanlığıyla karşılaştı. İşten atılan direnişteki işçiler ile fabrikada çalışan işçilerin irtibatını kesmek için fabrika girişine branda ve dikenli tel çekildi.

Türkiye'nin tanınmış kozmetik tekellerinden Flormar'da sendika ve işçi düşmanı uygulamalar devam ediyor. İşçilerin Petrol İş sendikasında örgütlenmesinden rahatsız olan Flormar'ın patronları, bugüne dek 115 işçiyi işten çıkardı. İşçiler Flormar'ın Gebze'deki fabrikası önünde direnişlerini sürdürüyor.

Hafta sonu çalışma olmayan Flormar'da direnişte olan işçiler bu sabah fabrika önünde geldiklerinde, patronların yaptığı düşmanlığın bir yenisi ile karşılaştılar. Fabrika önünde direnişte olan işçiler, fabrika giriş kapısının üç metrelik bir branda ile kapatıldığını, fabrika etrafının dikenli telle çevrelendiğini fark ettiler. Branda ve dikenli tellerden dolayı tepki gösteren direnişteki işçiler, "Bu kadar da işçi düşmanlığı yapılmaz. Hepimiz insanız ve içerideki arkadaşların bizi görmelerini engellemeye çalışıyorlar" dedi.

İşlerine son verildikten sonra işçilere herhangi bir tazminat ödemeyen Flormar yönetimi, 115 kişinin işten atılması konusunda da, basına "Kavga çıkardılar" diyerek gerçeği yansıtmayan bir açıklamada bulunmuştu.

Bugün öğle saatlerine doğru fabrika yönetiminin, taşeron firmalar aracılığıyla, atılan işçilerin yerine taşeron işçisi alımlarına başladığı görüldü. İş görüşmesine gelen taşeron işçilerine direnişteki işçiler çağrı yaparak, "Hepimiz işçiyiz, biliyoruz sizin de işe ihtiyacınız var gelin beraber mücadele edelim ve bu sömürüye karşı birleşelim" dedi.

Fabrika yönetimi bugün İşkur ve SGK yetkilileri ile bir toplantı yapacak.