Zimbabve'de seçim sonrası: Muhalifler sokağa çıktı, polis müdahale etti

Zimbabve'de Pazartesi günü gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları bugün açıklandı. Zimbabve Seçim Komisyonu'nun (ZEC) açıkladığı ilk sonuçlara göre, ülkeyi 40 yıldır yöneten ZANU-PF meclis çoğunluğunu garantilemiş gözüküyor.

Cumartesi günü açıklanacağı belirtilen nihai sonuçlara göre, eğer adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy oranı alamazsa seçimin tekrar edeceği belirtiliyor.

Öte yandan, ana mmuhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) lideri ve Başkan Adayı Nelson Chamisa, bugün Twitter hesabından, ZEC'in yaptığı açıklamayı "algı operasyonu" olarak nitelendirerek, seçim komisyonunu ve iktidardaki ZANU-PF'yi yolsuzlukla suçladı.

BAŞKENT HARARE'DE 'SİLAH KULLANILDI' İDDİASI

Batılı ülkelerin sıcak baktığı muhalif liderin "halk oylamasını kazandık" iddiası üzerine, kent merkezlerinde yüksek oy alan partinin destekçileri başkent Harare'deki genel merkez önünde toplandı.

MDC Genel Merkezi önündeki toplanmanın ardından sokağa polis birlikleri ile, TOMA yerleştirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı başkent sokaklarında, polis ile muhalefet destekçileri karşı karşıya geldi.

MDC destekçilerinin lastik yakarak, polise taş attığı belirtilirken, polisin gaz ve cop ile müdahale ettiği bildiriliyor.

The Independent muhabiri silah sesi duyduğunu ifade ederken, Reuters çatışmaların sürdüğü Harare'de atomatik silah seslerinin duyulduğunu ve kentin üstünde askeri helikopterin uçtuğunu aktardı. Bir kişinin polis ve askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

AB MİSYONU DA HARARE'DE

Seçimleri gözlemlemek için ülkede bulunan AB misyonunun şefi, Elmar Brok, oylama sırasında saptanan eksikliklerin seçim sonucu üzerinde somut bir etki yapıp yapmadığını henüz söyleyemeyeceklerini belirtti.

ZEC'i zaman zaman "tek taraflı" davranmakla eleştiren Brok, nihai sonuçların uzun bir süre sonra açıklanacak olmasını anlamadığını belirterek, "Başkanlık seçiminin sonuçlarının bilinmediği süre ne kadar uzun olursa, o kadar güvenilirlik kaybı yaşanır" dedi.

MNANGAGWA'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

ZANU-PF'nin lideri ve mevcut başkan Emmerson Dambudzo Mnangagwa ise, sosyal medyadan sükunet çağrısı yaptı.

Mnangagwa şu ifadeleri kullandı:

At this crucial time, I call on everyone to desist from provocative declarations and statements. We must all demonstrate patience and maturity, and act in a way that puts our people and their safety first. Now is the time for responsibility and above all, peace

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 1, 2018