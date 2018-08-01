Zimbabve'de seçim komisyonundan ilk açıklama: ZANU-PF önde

Zimbabve Seçim Komisyonu, Pazartesi günü gerçekleşen başkanlık seçimlerine ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı, yaklaşık 40 yıldır ülkeyi yöneten ZANU-PF'nin önde olduğunu bildirdi.

Zimbabve'de Pazartesi günü yapılan seçimlere ilişkin ilk resmi sonuçlar duyuruldu.

Seçimin nihai sonuçlarının Cumartesi günü açıklanması beklenirken, Zimbabve Seçim Komisyonu'nun (ZEC) bugün yaptığı ilk resmi açıklamada, ülkeyi yaklaşık 40 yıldır yöneten, ulusal kurtuluşçu Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) önde olduğu bildirildi.

ZANU-PF, parlamentodaki 210 koltuktan 109'unu garantilerken, ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) açıklanan ilk sonuçlara göre 41 koltuk elde etti. Geri kalan koltukların kime gideceği Cumartesi günü açıklanacak nihai sonuçlarla belli olacak.

Pazartesi günü başkanlık seçimlerine pek çok aday katılırken, rekabet ana muhalefet partisinin adayı Nelson Chamisa ile ZANU-PF'nin adayı ve mevcut başkan Emmerson Mnangagwa arasında yaşandı.

Eğer iki adaydan birinin oy oranı yüzde 50'yi geçemezse, seçimler Eylül ayında gerçekleşecek ikinci tur oylamasına kalacak.

CHAMISA'DAN ALGI YÖNETİMİ İDDİASI

Batılı devletlerin sıcak baktığı ana muhalefetin lideri Nelson Chamisa, dün, "10 bin sandıktan kendisine gelen bilgiler" doğrultusunda seçimi kazandığını ve "yeni hükümeti kurmaya hazır olduklarını" ilan etmişti.

Bugün de sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Chamisa, seçim komisyonunu algı yönetimi yapmakla ve yolsuzluk yapmakla suçladı.

Chamisa, "ZEC ilk sonuçları salarak zaman kazanmaya ve halkın başkanlık seçimleri zaferini tersine çevirmeye çalışıyor. Bu, Zimbabve'yi sahte seçim sonuçlarına hazırlama stratejisi. Emmerson Dambidza'dan daha fazla oyumuz var. Halk oylamasını biz kazandık ve bunu koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zec seeks to release results to buy time & reverse the people’s presidential election victory. The strategy is meant to prepare Zim mentally to accept fake presidential results.We’ve more votes than ED.We won the popular vote & will defend it ! — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 1, 2018

Chamisa, daha önce, muhalefetin kent merkezlerinde oylarının daha yüksek olduğunu anımsatarak, "kent merkezlerindeki oylamaların özellikle kötü organize edildiğini" da iddia etmişti.

MDC'DEN SOKAK EYLEMLERİ TEHDİDİ

MDC Genel Sekreteri Douglas Mwonzora da ZEC'i ve iktidar partisini hedef alarak, sokağa çıkmakla ve şiddet eylemleriyle tehdit etti.

"Eğer ZANU-PF ve ZEC hile yapmaya kalkarlarsa, Zimbabve halkının tepki göstereceğine eminiz" diyen Mwonzora, "Nasıl tepki göstereceği konusunda kesinlikle hiçbir fikrimiz ya da kontrolümüz yok. Dolayısıyla, sadece halkın kararına saygı duyulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Maliye Bakanı ve MDC Üyesi Tendai Biti ise, oylama noktalarının beşte birinin kapısına sandık tutanaklarının asılmadığını, dolayısıyla seçim kanunun ihlal edildiğini iddia etti.

Zimbabve'nin 2002'den bu yana AB gözlemcilerinin katıldığı ilk seçimi olan 2018 Başkanlık Seçimleri'ne katılımın yüksek olduğu bildirildi. Seçimleri izleyen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), seçimlerin barış ve düzen içinde geçtiği açıklamasında bulundu.

ZEC: SEÇİM BARIŞÇIL BİR ATMOSFERDE YAPILDI

Muhalefetten yolsuzluk iddiaları gelmeye devam ederken, seçim komisyonundan yanıt geldi.

"Seçim barışçıl bir atmosferde gerçekleşti" diyen ZEC Başkanı Priscilla Chigumba, "Hiçbir şeyi altüst etmeyeceğiz. Seçimin yönetilmesine ilişkin hiçbir büyük şikayet almadık" şeklinde konuştu.

MDC GENEL MERKEZİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Pazartesi gerçekleşen oylamada herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığı belirtilse de bugün başkent Harare'de güvenlik güçlerinin belli noktalara yığınak yaptığı bildiriliyor.

Muhalefet partisi zafer kazandığını iddia ederken, taraftarlarının genel merkez binası önünde toplandığı belirtildi. Bunun üzerine muhalefet genel merkezinin önünde güvenlik önlemleri alındı.

