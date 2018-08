Zimbabve'de seçim komisyonundan ilk açıklama: ZANU-PF önde

Zimbabve'de Pazartesi günü yapılan seçimlere ilişkin ilk resmi sonuçlar duyuruldu.

Seçimin nihai sonuçlarının Cumartesi günü açıklanması beklenirken, Zimbabve Seçim Komisyonu'nun (ZEC) bugün yaptığı ilk resmi açıklamada, ülkeyi yaklaşık 40 yıldır yöneten, ulusal kurtuluşçu Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) önde olduğu bildirildi.

ZANU-PF, parlamentodaki 210 koltuktan 109'unu garantilerken, ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) açıklanan ilk sonuçlara göre 41 koltuk elde etti. Geri kalan koltukların kime gideceği Cumartesi günü açıklanacak nihai sonuçlarla belli olacak.

Pazartesi günü başkanlık seçimlerine pek çok aday katılırken, rekabet ana muhalefet partisinin adayı Nelson Chamisa ile ZANU-PF'nin adayı ve mevcut başkan Emmerson Mnangagwa arasında yaşandı.

Eğer iki adaydan birinin oy oranı yüzde 50'yi geçemezse, seçimler Eylül ayında gerçekleşecek ikinci tur oylamasına kalacak.

CHAMISA'DAN ALGI YÖNETİMİ İDDİASI

Batılı devletlerin sıcak baktığı ana muhalefetin lideri Nelson Chamisa, dün, "10 bin sandıktan kendisine gelen bilgiler" doğrultusunda seçimi kazandığını ve "yeni hükümeti kurmaya hazır olduklarını" ilan etmişti.

Bugün de sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Chamisa, seçim komisyonunu algı yönetimi yapmakla ve yolsuzluk yapmakla suçladı.

Chamisa, "ZEC ilk sonuçları salarak zaman kazanmaya ve halkın başkanlık seçimleri zaferini tersine çevirmeye çalışıyor. Bu, Zimbabve'yi sahte seçim sonuçlarına hazırlama stratejisi. Emmerson Dambidza'dan daha fazla oyumuz var. Halk oylamasını biz kazandık ve bunu koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zec seeks to release results to buy time & reverse the people’s presidential election victory. The strategy is meant to prepare Zim mentally to accept fake presidential results.We’ve more votes than ED.We won the popular vote & will defend it !

— Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 1, 2018