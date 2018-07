Zimbabve'de seçim sonuçları 'başa baş': Batı 'değişim' istiyor

Zimbabve'nin ana muhalefet lideri ve Başkan Adayı Nelson Chamisa, 10 binin üzerinde seçim merkezinden topladıkları verilere göre dün gerçekleşen oylamayı kazandığını iddia etti. Geçtiğimiz yıl kansız bir darbeyle görevinden alınan ve ZANU-PF liderliğinden ihraç edilen Robert Mugabe'nin de desteğini açıkladığı Nelson Chamisa, BBC ve Reuters gibi medya kuruluşları tarafından da destekleniyor.

Başkanlık seçimlerini iktidar partisi ZANU-PF'nin adayı ve halihazırda başkanlık görevini yürüten Emmerson Mnangagwa'ya karşı kazandığını iddia eden Nelson Chamisa, Twitter'dan yaptığı açıklamada partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) bir sonraki hükümeti kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Winning resoundingly...We now have results from the majority of the over 10 000 polling stations. We’ve done exceedingly well. Awaiting ZEC to perform their constitutional duty to officially announce the people’s election results and we are ready to form the next gvt.#Godisinit

— Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) July 31, 2018