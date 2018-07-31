Zimbabve'de seçim sonuçları 'başa baş': Batı 'değişim' istiyor

Zimbabve'nin ana muhalefet lideri ve Başkan Adayı Nelson Chamisa, 10 binin üzerinde seçim merkezinden topladıkları verilere göre seçimi kazandığını iddia etti.

Zimbabve'nin ana muhalefet lideri ve Başkan Adayı Nelson Chamisa, 10 binin üzerinde seçim merkezinden topladıkları verilere göre dün gerçekleşen oylamayı kazandığını iddia etti. Geçtiğimiz yıl kansız bir darbeyle görevinden alınan ve ZANU-PF liderliğinden ihraç edilen Robert Mugabe'nin de desteğini açıkladığı Nelson Chamisa, BBC ve Reuters gibi medya kuruluşları tarafından da destekleniyor.

Başkanlık seçimlerini iktidar partisi ZANU-PF'nin adayı ve halihazırda başkanlık görevini yürüten Emmerson Mnangagwa'ya karşı kazandığını iddia eden Nelson Chamisa, Twitter'dan yaptığı açıklamada partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) bir sonraki hükümeti kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Winning resoundingly...We now have results from the majority of the over 10 000 polling stations. We’ve done exceedingly well. Awaiting ZEC to perform their constitutional duty to officially announce the people’s election results and we are ready to form the next gvt.#Godisinit — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) July 31, 2018

BATI MEDYASI 'DEĞİŞİM' İSTİYOR

Zimbabve Seçim Komisyonu'nun (ZEC) yanı sıra pek çok STK'nın da sandık sonuçlarını topladığı ancak ZEC'den önce seçim sonucunu duyurmasının yasak olduğu belirtilirken, Reuters'a konuşan bir kaynak "kazananın adını vermek için erken ancak sonuçlar çok yakın gözüküyor" yorumunu yaptı.

Reuters gibi Avrupa ve ABD'li kaynakların haberlerinde, iktidarda bulunan ulusal kurtuluşçu ZANU-PF'nin ve lideri Robert Mugabe'nin 37 yıllık iktidarı açık bir şekilde eleştiriliyor.

Öte yandan, geçen yıl kansız bir darbeyle görevinden alınarak emekli edilen Mugabe'nin görevi süresince çok zenginleştiği ve görevden alınmasının ardından ana muhalefet lideri Chamisa'ya başkanlık seçimlerinde desteğini açıkladığı biliniyor.

CHAMISA'NIN 'TOPRAK REFORMU'

Yaptığı açıklamayla resmi sonuçlar henüz açıklanmaksızın kazandığını iddia eden Nelson Chamisa'nın, Batı ülkelerinin Zimbabve'deki hükümete dönük eleştirilerini destekleyici açıklamaları bulunuyor.

Batı ülkelerinin Demokratik Değişim Hareketi'ni desteklemesinin en önemli nedenlerinden biri olarak, Nelson Chamisa'nın ZANU-PF'nin iktidara geldikten sonra el koyduğu toprakları beyaz toprak sahiplerine iade etme programı öne çıkıyor.

Chamisa'nın ZANU-PF'nin gerçekleştirdiği "toprak reformunu geri almadan", "kalifiye beyaz çiftçilerin" toprağa geri dönebilmesini ve zamanında ZANU-PF tarafından el koyulan toprakların değerinde bir tazminat ödenmesini savunuyor. ZANU-PF ise beyazlara sadece tarımsal üretimde yaptıkları verimlilik arttırıcı geliştirmelerin değerinde tazminat ödemeyi kabul ediyor.

Batı medyası da, "geçmişte bölgenin en parlak ekonomisi" olduğunu iddia ettiği Zimbabve'nin kötüye giden ekonomik durumunu ve tarımsal üretimini, "kalifiye beyaz çiftçi"lerin topraklarına el konulmasına bağlıyor.