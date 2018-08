Zimbabve'de çatışmalar yerini gergin bekleyişe bıraktı

Zimbabve'nin başkenti Harare'de dün muhaliflerle polis arasında yaşanan çatışmalarda üç kişi yaşamını yitirmişti.

Pazartesi günü yapılan başkanlık seçimlerinin ilk sonuçlarını açıklayan Zimbabve Seçim Komisyonu'nu (ZEC) ve iktidardaki ZANU-PF'yi yolsuzlukla suçlayan muhalifler lastik yakarak ve taş atarak polisle çatışmıştı.

Cumartesi günü açıklanması beklenen nihai sonuçlar öncesinde dünkü çatışmanın izlerini taşıyan başkent Harare'de gergin bekleyiş hakim.

Ordunun sokaklarda devriye gezdiği Harare'de sokakların boş olduğu görülüyor.

MNANGAGWA: MUHALEFETLE DİYALOG HALİNDEYİZ

İlk sonuçlara göre Meclis çoğunluğunu sağlamış gözüken ZANU-PF'nin başkan adayı ve mevcut devlet başkanı Emmerson Mnangagwa, bugün Twitter'dan açıklama yaptı.

Batı ülkelerinin sıcak baktığı ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) başkan adayı Nelson Chamisa ile diyalog halinde olduklarını açıklayan Mnangagwa, "durumu normale döndürmek ve değer verdiğimiz barışı korumak doğrultusunda diyalogu sürdürmeye devam etmek için" iletişimde kalacaklarını ifade etti.

