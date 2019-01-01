Trump Suriye'den çekilmek için 4 ay süre verdi

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki birliklere çekilme için 4 ay süre verdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası yeni bir iddia gündeme geldi.

New York Times gazetesi, ABD yönetiminden iki kişiye dayandırdığı haberinde, Donald Trump'ın Pentagon'a, Suriye'deki birliklerin tamamen çekilmesi için dört ay süre verdiğini yazdı.

New York Times'a konuşan yetkililer, Trump'ın, IŞİD'e karşı mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Kumandanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti.