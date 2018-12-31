ABD'den Suriye'den çekilme kararına ilişkin ilginç açıklama: Yavaşlatıldı

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kendisine bilmediği şeyler anlattığını ve çekilme sürecinin şu aşamada yavaşlatıldığını söyledi.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin Graham, "Başkan ve (ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph) Dunford ile görüşmelerden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Graham, Trump'ın Irak'taki kuvvetleri ziyaret ettiği zaman bölgedeki komutanların kendisine IŞİD'in tamamen imha edilmediğini anlattığını ve "gözlerinin açılmasına vesile olduklarını" ifade ettiğini iddia etti.