Trump'tan Suriye açıklaması: Yavaş yavaş çekiliyoruz

ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Suriye'den 'yavaş yavaş' çekildiklerini belirten Trump, 'yalan haber medyasını' ve 'başarısız generalleri' suçladı.
Dış Haberler
Pazartesi, 31 Aralık 2018 16:51

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den çekilme kararıyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ben başkanlığa geldiğimde IŞİD tarafından karmakarışık edilmiş Suriye’de benim yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. IŞİD büyük ölçüde gitti, biz de yavaş yavaş birliklerimizi aileleriyle birlikte olmaları için geri getiriyoruz. Bir yandan da IŞİD’den kalanlarla savaşıyoruz” dedi.

Trump şöyle devam etti:

“Suriye’den ve diğer yerlerden çıkmayı savundum. Şimdi buna başladığımda Yalan Haber Medyası ya da ben gelmeden önce işlerini beceremeyen başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikayet ediyor. Sadece yapacağımı söylediğim şeyi yapıyorum.”

Trump daha sonraki mesajında ise “Kabul edin ki sonuçlar benim söylediğimden kat be kat daha iyi oldu. Hiçbir zaman bitmeyen savaşlara karşı mücadele etmiştim, hatırlayın” dedi.