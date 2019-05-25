Trump, Körfez ülkelerine 8 milyar dolarlık silah satışı için Kongre’yi devre dışı bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakarak Körfez ülkelerine yapmayı planladığı silah satışının kapsamı ortaya çıktı. Trump yönetimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışı için adım atacağı konusunda bugün Kongre komisyonlarını bilgilendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışını Kongre onayı olmadan gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Normal koşullarda ABD Kongresi’nin onayını gerektiren bu türden silah anlaşmaları için Trump’ın İran’la yaşanan gerilimde acil durum ilanını kullanması bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren Kongre kaynaklarına göre, Trump yönetimi bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki 22 silah anlaşmasında adım atacağı konusunda Kongre komisyonlarını bilgilendirdi.

Kongreye gönderilen belgelerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun listesinde, üç ülkeye yönelik silah satışı kapsamında Raytheon ve Lockheed Martin silah şirketlerinin Javelin tanksavar füzeleri, Raytheon’un isabet güdümlü mühimmatı ile Boeing’in ürettiği F-15 savaş uçaklarının da yer aldığı belirtildi.

Reuters’ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetiminin adım atacağını belirttiği silah satış anlaşmaları Kongre üyelerince daha önce veto edilen teçhizatı da kapsıyor.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı henüz konuyla ilgili açıklama yapmazken, bu tür satışları gözden geçiren Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi olan Senatör Bob Menendez yazılı bir açıklama yaptı.

Menendez açıklamasında “Trump yönetiminin bir kez daha uzun vadeli ulusal güvenlik çıkarlarımızı önceleyememesi ya da insan haklarını savunamamasından, bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere kıyak yapmasından hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım” dedi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch de Trump yönetiminin bazı silah satışlarının önünü açma niyetine ilişkin kendisine resmi bildirimde bulunulduğunu belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Risch ABD yönetiminin bu adımına ilişkin hukuki gerekçeleri incelediğini duyurdu.

