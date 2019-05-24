Trump yönetimi Suudilere kongre onayı olmadan silah satmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine ABD Kongresi onayı olmadan silah satmak için bir acil durum duyurusu yayımlamaya hazırlandığı bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Turmp, Suudi Arabistan'a silah satışına ABD Kongresi'nin olası engellerini aşmak için acil durum duyurusu yapmaya hazırlanıyor.

AP'nin haberine göre Trump yönetimi yayımlanacak acil durumla birlikte Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine kongre onayı olmadan silah satışı yapabilecek.

Trump'ın "ulusal güvenliği" sebep göstererek kongre onayını aşacağı bildirilirken, yapılması planlanan silah satışının kapsamı henüz bilinmiyor.

YEMEN İŞGALİNE DESTEK TEPKİ ÇEKTİ

ABD yönetimi Suudilerin Yemen'i işgal girişimine ülkeye büyük miktarda silah satarak destek olmuştu.

Birleşmiş Milletler açıklamalarına göre Yemen'de 10 binin üzerinde sivil Suudi saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan'a silah satışı Yemen'de yaşananların ardından tepki çekmeye başladı.

TRUMP SİLAH SATIŞLARIYLA ÖVÜNÜYOR

ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiğinden beri Suudi Arabistan'a kapsamlı silah satışları gerçekleştirdiği ve bunlarla övündüğü biliniyor.

Trump, Suudi Kralı Selman'a "Seni koruyoruz —biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın- Ordun için ödeme yapmalısın" diyerek, Suudi yönetimini kendilerinin ayakta tuttuğunu söylemişti.

Suudi Arabistan'la 100 milyar doların üzerinde silah anlaşması yapan Trump, Suudi Kralı Selman'ı arayarak "daha fazla para" da istemişti.

SUUDİLERE SİLAH SATIŞINA 'İRAN TEHDİDİ' GEREKÇESİ

Trump yönetimi, Ortadoğu'da İran'ın "tehdit yarattığını" savunurken, Suudi Arabistan ve diğer bölgedeki müttefiklerine silah satışlarında da İran'ı gerekçe gösteriyor.

Bölgeye büyük miktarda askeri sevkıyat yapan ve donanma grubunu Basra Körfezi'ne getiren ABD'nin, bölge ülkelerini İran karşıtı ittifaka çağırdığı biliniyor.

Rusya'dan dün yapılan açıklamada ABD'nin İran karşıtı "Arap NATO'su" kurma planına karşı çıkılarak, bunun "tehlikeli bir yol" olduğu söylenmişti.