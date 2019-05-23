Rusya: İran karşıtı Arap NATO'su tehlikeli bir yol

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İran'a karşı kurulması muhtemel Arap NATO'sunun 'tehlikeli bir yol olduğunu' belirterek,, Rusya'nın buna karşı olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın Ortadoğu'da yeni cepheler oluşturmanın tehlikeli olduğuna inandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Verşinin, "Çeşitli koalisyonlar, özel amaçlı koalisyonlar veya ittifaklar kurulmasına gelecek olursak, bizce günümüz koşullarında özellikle de Ortadoğu'da yeni cephe hatları oluşturulmaması önem taşıyor" dedi.

Verşinin, bu hatların "mezhepler arası ihtilafı körüklemek" için kullanılmasının tehlikeli bir yol açacağını kaydederek, bölgede tüm tarafları birleştirecek unsurlar aranması gerektiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN AJANSI DUYURDU

Nisan'da Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Katar ve ABD’nin katılımıyla Arap NATO'su olarak bilinen Ortadoğu Stratejik Paktı'nı başlatmak için Riyad'da bir toplantı düzenlendiği duyurmuştu.

Toplantının 'bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım' olduğu iddiasında bulunmuştu.