Trump: Gümrük vergileri işe yarıyor

ABD Başkanı Donald Trump, getirdiği gümrük vergilerinin 'işe yaradığını' ve ABD'ye zenginlik getireceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ticaret açığını kapatmak için yüksek gümrük vergileri getirmeye başlamıştı. Trump'ın getirdiği vergilere diğer ülkeler benzer gümrük vergileriyle karşılık vermişti.

Trump, Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak gümrük vergilerinin "işe yaradığını" iddia etti.

"Dünyadaki bütün ülkeler ABD'nin zenginliklerini almak istiyor" diyen Trump, "bu daima bizim zararımıza oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı açıklamasında "Diyorum ki, buraya geliyorlarsa onları vergilendirin. Vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de üretsinler. İki durumda da bu istihdam ve büyük zenginlik anlamına gelir" dedi.

'BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ'

Donald Trump, gümrük vergileriyle birlikte ABD'nin 21 trilyon dolarlık borcunu ödemeye başlayabileceğini savundu.

Trump, bu borcun büyük kısmının eski ABD Başkanı Barack Obama zamanında biriktiğini söyledi.

"Aynı zamanda halkımızın üzerindeki vergileri azaltacağız" diyen Trump, "En azından bundan sonra ülkemiz için çok daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız!" ifadesini kullandı.