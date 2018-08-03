ABD ticaret açığı yüzde 7,3 artarak 46,3 milyar dolar oldu

ABD'nin ticaret açığı Haziran ayında yüzde 7,3 artarak 46,3 milyar dolara yükseldi. Mayıs'ta bu rakam 43,2 milyar dolardı.

ABD ticaret açığı uzun süredir en yüksek artışını gerçekleştirerek yüzde 7,3 arttı. Haziran ayı ticaret açığının 46,3 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Mayıs ayı ticaret açığıysa 43,1 milyar dolardan revize edilerek 43,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Reuters'in haberine göre iktisatçıların beklentisi ticaret açığının 46,5 milyar dolara yükselmesiydi.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret açığını düşürmek için Çin'e karşı gümrük vergileri getirdi. Ancak bu vergiler Çin'in de karşı vergiler uygulamasıyla sonuçlandı.