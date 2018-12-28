Suriye ordusu Menbiç merkezine girdi, idari binalara Suriye bayrağı çekildi

Suriye ordusu Menbiç merkezine girildiğini ve idari binalara Suriye bayrağı çekildiğini duyurdu.

Suriye ordusunun askeri sevkiyatının yoğunlaşmasının ardıdnan, Menbiç merkezinin ordu kontrolüne geçtiği açıklandı.

Suriye ordusunun açıklamasına göre YPG güçleri bölgeyi Suriye ordusunun kontrolüne verdi.

Açıklamaya göre idari binalara Suriye bayrağı çekildi. Suriye ordusu "Tüm Suriye yurttaşlarının güvenliğini sağlayacağını" duyurdu.

YPG tarafından kontrol edilen bölgeye TSK tarafından operasyon yapılması planlanıyordu. SDG açıklamalarında Suriye ordusunun bölgeyi savunması istenmişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Suriye ordusunun Menbiç'e girmesiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, “Kürt bölgelerinin Suriye hükümetinin kontrolüne girmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada Suriye ordusunun Menbiç'i devralmasının "bölge istikrarı açısından olumlu bir adım" olduğu ifade edildi.