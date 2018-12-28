Suriye ordusu Menbic'e sevkiyata devam ediyor

Suriye ordusu Menbic'e sevkiyatı sürdürüyor. Bölgedeki Suriye askerlerinin sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Suriye ordusu YPG kontrolündeki Menbic'e asker yollamaya devam ediyor. El-Arimah kasabasına yerleştirilen askerlerin sayısının 5 bini geçtiği aktarılıyor.

Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusunun elit birlikleri de bölgeye gelirken, askeri istihbaratın da bölgede olduğu belirtiliyor.

SURİYE YÖNETİMİ SDG İLE GÖRÜŞÜYOR

ABD'nin bölgeden ayrılmasıyla birlikte Suriye Demokratik Güçleri, Suriye yönetimiyle görüşmelere başlamıştı.

Görüşmelerde Menbic'e Suriye askerlerinin yerleştirilmesi ele alınıyor. Ancak yapılan görüşmelere dair resmi açıklama henüz gelmedi.

SDG yetkilileri, federasyondan vazgeçildiği ve Suriye ordusunun sınırları koruması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.