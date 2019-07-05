Sudan’da askeri rejimle muhalifler arasında 'anlaşma' iddiası

Sudan’da askeri geçiş konseyi ve muhalefet arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre seçimlere kadar ülkeyi muhalefetle askeri geçiş konseyinin kuracağı koalisyon yönetecek.

Sudan’da muhalefeti temsil eden Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri (DÖG) ve eski devlet başkanı Ömer Beşir’in devrilmesinden sonra iktidara el koyan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) arasında anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Anlaşmaya göre seçimler yapılana kadar kurulacak geçiş hükümetinde AGK ve DÖG bulunacak ve 3 yıl boyunca devlet başkanı askeriye ve siviller arasında değiştirilecek.

Geçtiğimiz ay Sudan’da muhalefele AGK arasında yapılan görüşmeler AGK’nın çekilmesiyle sonlanmıştı.

AGK görüşmelerden çekildikten sonra muhalefetle yaptığı bütün anlaşmaların hükümsüz olacağını ve 9 ay içerisinde seçimlerin gerçekleşeceğini açıklamıştı.

30 Haziran’da yapılan kitlesel eylemlerde 7 kişi hayatını kaybederken 181 kişi de yaralanmıştı.