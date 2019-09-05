Ruhani: İran nükleer anlaşmaya bağlılığını daha da azaltıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlılığını Cuma gününden itibaren daha da azaltarak, nükleer araştırma ve geliştirme faaliyetlerini genişleteceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) imzacısı Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan görüşmelerden “istenilen sonucun alınamadığını” belirterek 6 Eylül Cuma gününden itibaren anlaşmaya bağlılıklarını bir aşama daha azaltacaklarını açıkladı.

Ruhani 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada yer alan araştırma ve geliştirme faaliyetleriye ilgili kısıtlamalara Cuma gününden itibaren uyulmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani kararı, Meclis Başkanı Ali Laricani ile Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı toplantının ardından duyurdu.

Ruhani, İran Atom Enerjisi Örgütü’nün cuma gününden itibaren ülkenin teknik olarak gereksindiği nükleer araştırma ve geliştirme faaliyetlerine derhal başlamakla yükümlü olduğunu ve bu konuda nükleer anlaşmada yer alan taahhütlerin bir kenara konulacağını söyledi.

Ruhani aynı zamanda tarafların anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde İran’ın bu kararının geri dönüşünün de olduğunu belirtti.

