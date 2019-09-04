Nükleer Anlaşma: İran Fransa'dan gelen kredi teklifini reddetti

İran, Fransa'nın nükleer anlaşmanın yükümlülükleri kapsamında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması amacıyla petrol gelirleriyle geri ödeme yapması şartıyla yaptığı dört aylık kredi teklifini reddetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Avrupa ile birkaç gün içinde anlaşmaya varmasının zor göründüğünü söylerken, Avrupa'ya yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 ay süre verdi.

İran, Fransa'nın nükleer anlaşmanın yükümlülükleri kapsamında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması amacıyla petrol gelirleriyle geri ödeme yapması şartıyla yaptığı dört aylık kredi teklifini reddetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Avrupa ile bugün veya yarın bir sonuca varmasının mümkün görünmediğini söylerken, Avrupa'ya yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 ay süre verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, FARS haber ajansı'na yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın kurtarılması, dört ay içinde 15 milyar dolarlık kredi almamıza bağlı, aksi takdirde nükleer anlaşma yükümlülüklerimizi azaltmaya devam edeceğiz" diyerek İran'ın teklife sıcak baktığını açıklamıştı. Söz konusu planın gerçekleşmesi, ABD'nin İran'a uyguladığı petrol ihracatı yasağını kaldırmasına bağlıydı. İran, halihazırda yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme limitini aşarak, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda her 60 günde bir zenginleştirme faaliyetlerini artıracaklarını açıklamıştı. İLGİLİ HABER İran: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz