Putin-Erdoğan görüşmesinden yeni İdlib zirvesi önerisi

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de İdlib hakkında dörtlü zirve önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib'le ilgili dörtlü zirve önem taşıyor. İdlib'le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Kısa da olsa İdlib'le ilgili görüşmeyi doğru buluyorum. Türk Akımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.​

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de açılışı gerçekleştirilen Türk Akımı doğal gaz hattına değinen Putin, “Bu adım milli ekonomilerimizin çıkarına, tüm Avrupa’nın enerji güvenliğinin çıkarına. Rusya ve Türkiye’nin işbirliği yapacak daha birçok alanı olduğunu bulunuyor” dedi.

YENİ İDLİB ZİRVESİ ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e İdlib’le ilgili bir zirve daha düzenlenmesini önerdi. Zirvenin formatına ilişkin görüşmeyi de teklif eden Erdoğan, şu şekildekonuştu: “İstanbul’da bu yakınlarda İdlib konusunda düzenlenen ve ilgili dört ülkenin (Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya) katıldığı zirveden bahsetmek isterim. Bu zirvede, sorunun çözümü için atılması gereken adımları ele almıştık. Bu konuda bir zirve daha düzenlemenin doğru olacağını düşünüyorum.”

Putin, "İstanbul’da bu yakınlarda yaptığımız görüşme sonrasında hala çözülmesi gereken konularla ilgili çalışıldığını gördüğümüz için sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye’ye “çabalarından dolayı teşekkür eden” Rusya Devlet Başkanı, “Türkiye, politikalarının bağımsız olduğunu ve güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha doğrulamış oldu” ifadelerini kullandı.

Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen dörtlü Suriye zirvesinde İdlib'deki gelişmeler de ele alınmıştı.

Dün Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Suriye konulu zirvede ise İdlib'de ilan edilen "gerilimi azaltma bölgesi'ne" ilişkin endişeli olunduğu vurgulanmış, Türkiye kontrolündeki bölgeden yapılan kimyasal silah saldırısının uluslararası kurumlarca araştırılacağı belirtilmişti.