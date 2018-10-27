İstanbul'da düzenlenen 'Dörtlü Suriye Zirvesi' ortak bildiri yayınladı

Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da gerçekleşen dörtlü Suriye zirvenin ardından ortak bir basın konferansı düzenleyen liderler açıklamalarda bulundu.

Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da gerçekleşen dörtlü Suriye zirvesi sona erdi. Üç saate yakın süren kapalı toplantının ardından ortak bir basın konferansı düzenleyen liderler açıklamalarda bulundu.

Astana toplantılarına değinen Erdoğan “Bugün Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla Astana'da yakalanan sinerjinin daha ileri taşınabileceğini gördük. Astana formatı uluslararası topluma örnek oldu” ifadelerini kullandı.

'ANAYASA KOMİTESİ YIL SONUNA HAZIR'

Birleşmiş Milletler aracılığıyla sürdürülen Suriye’de yeni anayasının oluşturulmasına ilişkin “Anayasa komitesinin kuruluş sürecinin yıl sonunda tamamlanması” konusunda uzlaşıldığı açıklandı.

'KIŞ GELİYOR SIĞINMACILARA YARDIM ARTIRILMALI'

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüş sürecinin Birleşmiş Milletler ile eş güdüm halinde sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, Avrupa Birliği’nin bu konuda daha önce ortaklaşılan çerçeveye “sadık kalmasını” istedi. AB ülkelerinin daha önce taahhüt ettikleri yardım miktarını yerine getirmesini talep eden Erdoğan, “yaklaşan kış şartları düşünüldüğünde desteklerin daha da artırılması” gerektiğini belirtti.

'İRAN SÜRECE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLECEK'

Dörtlü Suriye zirvesinin İran’ı da ilgilendirdiğinin altını çizen Erdoğan “Astana sürecinin parçası olan İran’ı da attığımız adımlara dair bilgilendireceğiz” dedi.

Erdoğan’ın ardında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekiğini vurguluyarak “Suriye'dekiler kendi kaderlerini kendileri tayin etmeli” dedi.

Suriye’de çözüm ile ilgili ortak bildirinin kabul edildiğini açıklayan Putin, “Suriye'deki şiddet oranı ciddi şekilde azaltıldı ancak radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor. Savaş tecrübesi edinen bu caniler, ülkelerimizde aşırıcı ideolojilerini aşılayabilir, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

PUTİN: İDLİB KONUSUNDA ŞAM'A YARDIM EDEBİLİRİZ

İdlib’in cihatçılardan temizlenmesine karar verilen Soçi mutabakatına değinen Putin, Türkiye’nin bir an önce İdlib’deki silahsız bölgeden muhaliflerin çekilmesini sağlamasını bekliyoruz.” dedi. Şam’a destek açıklamasında bulunan Putin “Rusya provokasyonlar olması durumunda İdlib’deki terör tehdidinin yok edilmesi konusunda Şam’a yardım etme hakkını saklı tutuyor” dedi.

Sığınmacılar ile ilgili uluslararası konferans öeren Rusya Devlet Başkanı, “Suriye’de diyalog sorunu İran olmadan çözülemez, anayasa komitesinin oluşturulması sürecinde Tahran ile müzakereler gerekli” şeklinde konuştu.

Putin’in ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Suriye'de iki ayrı savaş yürütülüyor. Biri terörle mücadele, diğeri rejim ve muhalifleri arasındaki savaş. Suriye halkı, geleceği hakkında söz sahibi olmalı. Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARI ÜLKELERİNE DÖNEBİLMESİ İÇİN SİYASİ ÇÖZÜM ŞART'

Siyasi çözüme vurgu yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise “BM zemini kapsamında bir çözüm bulmalıyız. İdlib'de ateşkesin devamı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Anayasa komitesi oluşumu ve seçimlerin yapılması gerekmektedir. İnsanların geriye dönebilmesi için siyasi çözüm gereklidir” dedi.

ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

Zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmişlerdir" denilerek, kimyasal silah kullanılmaması ve "bölgedeki terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması" gerektiğine dikkat çekildi. İdlib mutabakatının ilerleme olarak tanımlandığı bildiride "kalıcı ateşkes" için çağrıda bulunuldu. Bildiride Suriye'de anayasanın oluşturulması için gerekli komisyonun yıl sonuna kadar toparlanacağı açıklandı.