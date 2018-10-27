Erdoğan, Avrupa ve Rusya liderleriyle zirvede pazarlık kozlarını öne sürecek

İstanbul’da Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Almanya ve Rusya liderleriyle bir araya geldi. İdlib ve Suriye’de siyasi çözümün ele alınacağı ve ilk kez bu formatta gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan’ın ‘pazarlık konumunu’ güçlendirmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde Suriye konulu toplantıda bir araya geliyor.

Daha önce saat 14.00'te başlayacağı duyurulan zirve 16.30'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başladı. Erdoğan, zirve öncesi yaptığı ikili görüşmelere değindiği konuşmasının başında "Beklentileri boşa çıkarmayacağımızı umuyorum" dedi. Basına kapalı gerçekleşen zirvenin ardından ortak bir bildiri yayımlanması bekleniyor.

ZİRVE ÖNCESİNDE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştükleri öğrenildi. Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Merkel ile görüşmesinin ardından Putin ve Macron ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve öncesinde Putin ile Angela Merkel de ikili görüşme yaptı.

Zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin içeriği hakkında bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İki bakanın İdlib’deki son durum hakkında görüştüğü bildirildi.

BM SURİYE TEMSİLCİSİ DE KATILIYOR

Zirvede, Kasım ayı sonunda görevi bırakacağını açıklayan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da hazır bulunacak. De Mistura daha önce yaptığı açıklamada dört lidere BM’nin Suriye’de bir anayasa komitesi hazırlaması için uluslararası konsensüse ihtiyaç olduğunu hatırlatacağını söylemişti.

Fransa ve Rusya’dan toplantıyla ilgili beklentilere ilişkin temkinli açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazarlık konumunu güçlendireceği ifade ediliyor.

İdlib ve Suriye’de siyasi çözümün masada olacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” açıklaması yaptı.

'MÜTEVAZI BEKLENTİLER'

Fransa Cumhurbaşkanlığı zirveyle ilgili beklentilerinin "mütevazı" olduğunu açıkladı. Rusya’dan ise tarafların gerçekçi olması gerektiği ve zirvede ortak konular bulmaya ve saatlerini senkronize etmeye çalışacakları açıklaması geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveyle ilgili stratejisi hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ı bilgilendirdiğini söylemişti.

Almanya'nın zirvede mülteci sorununa odaklanacağı, başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin Türkiye üzerinden AB topraklarına geçişini önlemek için Türkiye’ye yeni bir fon aktarımının müzakere edildiği ileri sürülüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ve Almanya’nın katılımıyla ilk kez Rusya ile masaya oturacak olmasının Erdoğan’ın pazarlık konumunu güçlendireceği ifade ediliyor.

AFP’nin haberine göre, Erdoğan’ın bu zirvede Avrupa ile ilişkileri normalleştirmeye çalışarak Batı’nın yeniden iyi bir ortağı olacağını gösterme fırsatı bulacağı belirtiliyor.

İkili görüşmelerin de yapılacağı zirvede Erdoğan’ın Fransa, Almanya ve Rusya liderleriyle Cemal Kaşıkçı olayını da görüşeceği ifade ediliyor.

Zirvenin ardından dört liderin ortak bir açıklama yapması bekleniyor.