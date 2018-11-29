Astana'da sonuç bildirgesi: İdlib için endişeliyiz

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu toplantı da sonuç bildirgesi açıklandı. İdlib'de ilan edilen 'gerilimi azaltma bölgesi'ne ilişkin endişelerin dile getirildiği metinde Türkiye kontrolündeki bölgeden yapılan kimyasal silah saldırısının uluslararası kurumlarca araştırılacağı belirtildi.

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu toplantının ikinci gününde bugün tüm taraflar bir araya gelerek sonuç bildirgesine imza attı.

Toplantı sonucunda ilan edilen 15 maddelik sonuç metninde Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörü olduğu belirtilen Astana zirvesinde alınan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ilke ve amaçlarına olan güçlü bağlılığımızı yeniden teyit ederiz.

Terörle mücadele adı altında yeni gerçekliklerin yaratıldığı zemini redderek Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini baltalamayı amaçlayan ayrılıkçı amaçlara karşı durma kararlılığı ifade edilmiştir.

'İDLİB İÇİN ENDİŞELİYİZ'

Soçi mutabakatının ardından meydana gelen gelişmelere ilişkin haberdar olunmuş, üçlü koordinasyonun altının çizilmesine yönelik kararlılığın altı çizilmiştir.

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin durumu ayrıntılı olarak incelenmiş, devam eden endişeler dile getirilmiş, ateşkesin garantörleri olarak İran-Rusya-Türkiye Koordinasyon Merkezi’nin güçlendirilmesine ilişkin çalışmların hızlandırılması kararlaştırılmıştır.

'KİMYASAL SİLAH KULLANIMI ARAŞTIRILACAK'

Suriye’de kimyasal silah kullanımı şiddetle kınanmış, OPWC ve diğer yetkili kurumlar tarafından kimyasal silah kullanımının araştırılması talep edilmiştir.

Cenevre’dedeki Anayasa Komitesini başlatmak için en kısa sürede ortak çabaların hızlandırılması yeniden teyit edilmiştir.

Alıkonulan esirlerin “pilot proje” kapsamında takas edilmesi memnuniyetle karşılanmış, bu yöndeki çalışmaların daha da ileriye götürülmesi kararlaştırılmıştır.

Bir sonraki toplatının 2019 yılı başlarında Astana’da yapıması kararlaştırılmıştır.

İdlib'de ilan edilen silahsızlandırılmış bölgeden militanların Halep kırsalına kimyasal saldırıda bulunduğu haberleri üzerine geçtiğimiz günlerde İdlib mutabakatı sonrası ilk kez Rusya bölgeye hava saldırısı düzenlemişti. Türkiye Savunma Bakanlığı bölgedeki gelişmeleri "Soçi mutabakatını engellemeye ilişkin provokasyonlar" olarak nitelemiş, Rusya ise İdlib'de hâlâ 15 bin militanın bulunduğunu hatırlatarak "gereken yardım için hazırız" demişti. Kimyasal silahlı saldırının Türkiye'nin kontrolündeki bölgeden yapılası İdlib üzerindeki ortaklığın devam edip etmeyeceğini gündeme getirmişti.