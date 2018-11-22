Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişeliyiz

Rus Dışişleri sözcüsü Mariya Zaharova, Soçi mutabakatının yerine getirilmesi için 'Türkiye'nin ciddi çabalar sarf etmesine karşın' Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının hâlâ zor olduğunu ve durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Soçi mutabakatını yerine getirmek için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının hâlâ zor olduğunu söyledi. Zaharova, İdlib'deki durum yüzünden hâlâ çok endişeli olduklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, İdlib'deki El Kaide bağlantılı grupların, Cirin kasabasında Suriye ordusuna karşı geçen hafta düzenlediği saldırıda 18 askerin öldüğü hatırlatmasını yapan Zaharova şöyle devam etti:

"Bunun gibi kanlı provokasyonlar, Türk tarafının Rusya'yla imzaladığı 17 Eylül tarihli memorandumu (Soçi mutabakatı) yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarına rağmen İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusundaki zorlukların hâlâ devam ettiğini gösteriyor."

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, cihatçı grupların 15 Ekim'e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu ancak bu grupların tamamı bölgeden çekilmedi.