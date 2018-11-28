Rusya: İdlib'de hâlâ 15 bin militan var, gereken yardımı sağlarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib'de 15 binden fazla militanın varlığını sürdürdüğünü belirterek, 'gereken yardımı sağlamaya hazırız' açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Soçi mutabakatının ardından İdlib’de son durum üzerine açıklamalarda bulundu.

Sputik'in haberine göre Lavrentyev, "İdlib bölgesinde, Nusra'nın oldukça büyük varlığı sürüyor. Örgütün 15 binden fazla militanı var orada. Ilımlı muhalefete bağlı silahlı oluşumların bu sorunlu bölgedeki mevcut durumla baş edebileceğini ve tek başına düzeni sağlayabileceğini umuyoruz" diye açıkladı.

Rus yetkili, "Ama eğer gerekirse elbette her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Buna Suriye hükümet ordu birliklerinin katılımı da dahil" diye ekledi.

TÜRKİYE 'TERÖR ÖRGÜTÜ' LİSTESİNE EKLEMİŞTİ

Bugün telefon ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib konusunu da ele aldıkları aktarılmıştı.

Eski adıyla Nusra Cephesi olarak bilinen HTŞ, Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilmiyordu. İdlib harekatının yaklaşmasıyla birlikte silahlı gruplara öneriler sunan Türkiye'nin kimi talepleri HTŞ tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine Türkiye Eylül ayında ilk kez HTŞ'yi "terör örgütü" olarak niteledi.

İdlib’in büyük bir bölümünü kontrol eden El Kaide bağlantılı örgütler Hey'et Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve Türkistan İslam Partisi, Türkiye ile Rusya’nın Soçi mutabakarı çerçevesinde vardığı “silahtan arındırılmış bölgeden” çekilmiyor.