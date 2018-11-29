Astana toplantısında ABD’nin YPG’ye desteğine eleştiri

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu toplantının ikinci gününde bugün tüm taraflar bir araya gelerek sonuç bildirgesine imza atacak. Rus temsilci Lavrentyev dün yaptığı açıklamada, üye sayısı 60 bini bulan ve ABD'den her türlü yardım alan YPG'nin gücünün, Suriye'de sayıları bin 500’ü geçmeyen IŞİD militanına karşı mücadele etmeye yetmediğine kuşkuyla baktıklarını söyledi.

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde, Birleşmiş Milletler, Suriye hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin katıldığı Astana toplantılarının 11’incisi Kazakistan’ın başkenti Astana’da sürüyor.

Suriye’de Anayasa Komitesi kurma çalışmalarının ele alındığı toplantıya ay sonunda görevi bırakacak olan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katılıyor.

Dünkü oturumların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, İdlib’de 15 bin El Nusra militanının olduğunu ve gerekirse Rusya’nın bu güçleri etkisiz hale getirmeye hazır olduğunu söylemişti.



‘ABD’NİN SURİYE’DEKİ VARLIĞI ORTAK ENDİŞEMİZ’

Lavrentyev aynı konuşmasında ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını sürdürebilmek için IŞİD’i kullandığını söyledi.

ABD ve uluslararası koalisyon üyesi bazı ülkelerin, IŞİD'e karşı mücadelede Kürt oluşumlara yardım bahanesiyle Suriye'deki varlığının halen Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, İran ve Türkiye için anlaşılmaz olduğunu kaydeden Lavrentyev, üye sayısı 60 bini bulan ve ABD'den her türlü yardım alan YPG'nin gücünün, Suriye'de sayıları bin 500’ü geçmeyen IŞİD militanına karşı mücadele etmeye yetmediğine kuşkuyla baktığını söyledi.

Rus temsilci, "Demek sorun farklı. Demek ABD bunu, belirsiz bir süre için askeri varlığını gerekçelendirmek için kullanıyor. Bu da tüm garantör ülkelerin ortak endişe kaynağı" diye konuştu.

‘ANAYASA İÇİN SEÇENEKLERİMİZ VAR’

Rus heyet başkanı toplantının ilk gününü de değerlendirerek, garantör ülkeler olarak Anayasa Komitesi kurulması için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya, görevden ayrılmadan önce, sivil toplum üyelerinden oluşacak 50 kişilik grup için destek verdiklerini söyledi.

"Olumlu çalışmalarımız var. Detaylarını açıklamayacağım çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Hem Şam yönetimini hem muhalefeti tatmin edecek seçeneklerimiz var” diyen Lavrentyev, alıkonulanların serbest bırakılması konusuna da değindi.

‘TAKAS 50-60 KİŞİYİ KAPSAYABİLİR’

Geçen hafta sonu Astana anlaşmaları kapsamında Suriye'de alıkonulanlardan 10'ar kişinin karşılıklı serbest bırakıldığı pilot projeye ilişkin, “Çalışma grubundaki uzmanlarımız takas edilecek tutukluların sayısının artması için çalışıyorlar. Somut sayıyı söylemek zor ama yakın zamanda yapabileceğimiz esir takasının 50-60 kişiyi kapsayacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.

HALEP'TEKİ KİMYASAL SALDIRI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Lavrentyev, Halep'te cihatçılar tarafından düzenlenen kimyasal saldırı konusunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanları tarafından soruşturma açılması yönündeki çağrısını da yineledi.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü önemsediklerini vurgulayan Lavrentyev, mültecilerle ilgili uluslararası konferans düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.