Astana öncesi İdlib mutabakatı çözülüyor mu?

Suriye’nin Halep kentinde militanların kimyasal saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından dün Rusya İdlib mutabakatı sonrası ilk kez bölgeye hava saldırısı düzenledi. AA’nın ‘Rejim ve Rusya 'kimyasal silah senaryosu'nu uygulamaya koydu’ başlıklı haberi İdlib mutabakatının çözüldüğü yorumlarını beraberinde getirdi.

Suriye’de İdlib silahsızlandırılmış bölgesinden militanların Halep kırsalına kimyasal saldırıda bulunduğu haberleri üzerine dün İdlib mutabakatı sonrası ilk kez Rusya bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Rusya, Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırısı öncesinde Ankara’yı bilgilendirdiğini açıkladı.

Saldırı haberini Anadolu Ajansı “Rejim ve Rusya 'kimyasal silah senaryosu'nu uygulamaya koydu” başlığıyla duyurdu. AA’nın haberinde Rusya’yı yalanlayarak “Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Heyet Tahrir Şam’ın İdlib’den Halep’e kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etti. İddianın ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hattını vuran Rusya’nın yaptığı açıklamanın aksine, havan topları kimyasal sıvıyı gaza çevirmeye imkan vermiyor” ifadelerini kullanması İdlib mutabakatının çözülmekte olduğu yorumlarına neden oldu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 'PROVOKASYON' AÇIKLAMASI

Ancak olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada “Soçi mutabakatına zarar vermek maksatlı provokasyonlar” değerlendirmesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmeye dair, “İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Soçi Mutabakatına zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

RUSYA: KİMYASAL SALDIRI TÜRKİYE'NİN GÖZETİMİNDEKİ BÖLGEDEN YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, kimyasal gaz saldırısının İdlib'de Soçi anlaşması uyarınca oluşturulan ve Türkiye'nin garantörlüğü ile gözetimi altındaki "silahtan arındırılmış bölgeden" yapıldığı kaydedilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “Halep’e zehirli maddeler kullanılarak ateş açılan silahlar, Rusya istihbaratı tarafından İdlib’in askerden arındırılmış bölgesinde tespit edildi. Farkı bölgelerde yeni kimyasal saldırılar yapacağı istihbaratı alıyoruz” demişti.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre Halep'te üç ayrı bölgeye yapılan gazlı saldırı da 107 kişi yaralanırken, saldırının halkta nefes alma sorunlarına yol açtığı belirtilmişti.

ASTANA GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada 28-29 Kasım tarihlerinde Astana’da yapılacak Suriye konulu görüşmeye katılması beklenen tüm tarafların katılımlarını teyit ettiği belirtildi.

İran, Rusya ve Türkiye’nin garantör ülkeler olarak katıldığı ve Suriye hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin yer alacağı Astana görüşmelerinde İdlib konusunun da ele alınması bekleniyor.

