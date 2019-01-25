Makedonya'yı NATO'ya sokacak anlaşma onaylandı

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya’nın ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti değiştirmesi konusunda varılan anlaşmayı onayladı. Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olması bekleniyor.

Makedonya’nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi için Atina ile Üsküp arasında varılan Prespa Anlaşması, Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada kabul edildi.

Yunanistan, Makedonya’nın ismini değiştirmesine karşılık Üsküp’ün NATO ve AB üyeliğine karşı muhalefetini sonlandıracak. Anlaşmanın ardından eski Yugoslav cumhuriyeti Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyeliği süreci başlayacak.

Yunanistan Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada toplam 300 milletvekilinden 153'ü lehte oy kullanırken, 146 milletvekili “hayır” dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanısıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan geçti.

Prespa Anlaşması'na karşı çıkan koalisyon ortaklarından Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi Savunma Bakanı Panos Kammenos istifa etmiş ve partisinin koalisyondan çekildiğini açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hükümeti, ANEL'in koalisyondan ayrılmasının ardından gidilen güven oylamasından geçmişti. Ülkede ekim ayında genel seçimler yapılacak.

Prespa Anlaşması, Makedonya Parlamentosu tarafından daha önce onaylanmıştı.

Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

