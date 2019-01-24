Yunanistan Parlamentosu kritik oylamayı erteledi

Yunanistan’ın Makedonya’ya AB ve NATO kapılarını aralamasıyla sonuçlanacak Prespa Anlaşması için bu gece yapılması beklenen oylama ertelendi. Yunanistan Komünist Partisi, 'ABD-NATO-AB planlarına hayır, halkların ortak mücadelesine evet' diyerek protesto gösterileri düzenliyor.

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizine çözüm olarak sunulan ve Makedonya’nın resmi adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini öngören anlaşmanın Yunanistan Parlamentosu’nda oylanması ertelendi.

Yunanistan Parlamento sözcüsü bu gece yapılması öngörülen oylamayı daha çok milletvekilinin konuyla ilgili söz almak istemesi üzerine yarına ertelediklerini bildirdi.

Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için iki ülkenin parlamentosundan onay alması gerekiyor. Anlaşma Makedonya Parlamentosu’nda kabul edilmişti. Yunanistan Makedonya’nın ismini değiştirmesi karşılığında Üsküp’ün NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine vetosunu kaldıracağını açıklamıştı.

Öte yandan Prespa Anlaşması bugün Atina’da ve Selanik'te protesto ediliyor.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Akropolis’e İngilizce ve Yunanca olmak üzere iki büyük pankart astı. Pankartta “Çipras’a, Çipras-Zaev Anlaşmasına Hayır, ABD-NATO-AB Planlarına Hayır, İlhakçılık ve Milliyetçiliğe HAYIR. Halkların Dostluğuna, Ortak Dayanışma ve Mücadelesine EVET” ifadeleri yer aldı.

KKE ayrıca bugün Atina ve Selanik’te protesto gösterileri düzenliyor.