Yunanistan'da güven oylamasına gidiliyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentoda hükümete yönelik güven oylamasının bu hafta içinde yapılacağını açıkladı. Çipras dün istifa eden Savunma Bakanı Kammenos’un yerine de Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’i atadı.

Yunanistan’da SYRIZA hükümetinin koalisyon ortağı ANEL'in (Bağımsız Yunanlar) koalisyondan ayrılması ve ANEL'li Savunma Bakanı Panos Kammenos’un istifasının ardından bu hafta içinde güven oylamasına gidiliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile isim anlaşmasına itiraz ederek Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan Kammenos'un yerine bugün yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’i atadı. Bu atamanın hem dış hem de yerel düzeyde açık bir mesaj olduğunu söyleyen Çipras, “Bu atama aynı zamanda Yunanistan’ın egemenlik haklarının savunulmasıyla ilgili de şu mesajı veriyor: Biz birlik olmuş vaziyetteyiz, egemenliğimizi bozmaya çalışacak herhangi bir şey yapmaya çalıştıklarında karşılarında bu şekilde duruyor olacağız” diye konuştu.

Çipras parlamentoda hükümet hakkında güven oylamasının da yarın başlayacağını açıkladı. Güven oylaması süreci çarşamba akşamı sona erecek. SYRİZA hükümetinin güven oylamasından geçmemesi durumunda ülkede erken seçime gidilmesi bekleniyor. Ancak tahminler Çipras’ın parlamentodan yeterli desteği alacağı yönünde.

Makedonya’nın ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmesine yönelik iki ülke arasında yapılan anlaşmanın bu ay sonunda Yunanistan parlamentosunda da oylanması bekleniyor.

Makedonya parlamentosunca onaylanan anlaşmaya karşı çıkan ANEL, 20 Ocak’ta parlamento önünde bir miting yapacağını, parlamentodaki oylamada anlaşmaya “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

Yunanistan, Makedonya'nın ismini değiştirmesi karşılığında ülkenin NATO ve AB'ye üye olmasına karşı vetosunu kaldıracağını açıklamıştı.

Yunanistan’da normal şartlarda parlamento seçimlerinin bu yılın sonbaharında yapılması bekleniyor.

