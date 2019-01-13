Yunanistan Savunma Bakanı istifa etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos istifa etti.
Kammenos'un Makedonya'yla varılan çözümden rahatsız olduğu biliniyordu.
Makedonya'nın Yunanistan'la vardığı anlaşma kapsamında ülkenin ismi "Kuzey Makedonya" yapılmıştı.
KOALİSYON SONA ERDİ
Kammenos ise ülkenin isminden Makedonya'nın tamamen çıkartılmasını savunuyordu.
İstifa eden Kammenos'un partisi Bağımsız Yunanlar koalisyondan çekildi.
YENİDEN SEÇİM OLABİLİR
Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini başbakana söyledim. Hükümette kalamayız" dedi.
Yarın hükümet için güven oylaması yapılacak. SYRIZA'nın güvenoyu alamaması durumunda ülke seçime gidecek.