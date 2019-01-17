Macron: Menbiç patlaması IŞİD'le savaşın devam edeceğini gösteriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Menbiç’teki patlamada 4 ABD askerinin ölümünün IŞİD’e karşı savaşın devam edeceğini gösterdiğini söyledi. Gelecek birkaç ayın bu konuda 'belirleyici' olacağını kaydeden Macron, Fransa’nın bölgeden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Suriye’nin Menbiç kentindeki patlamada 4 ABD askerinin ölmesinin IŞİD’e karşı savaşın devam edeceğini ortaya koyduğunu belirterek Fransa’nın bölgedeki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

Macron bugün Fransa’nın Toulouse kentinde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Amerikalı müttefikimizin Suriye’den çekileceğini açıklaması, bizi IŞİD’i yok etmeye yönelik stratejik hedefimizden döndürmemelidir” dedi.

Dün Menbiç’teki intihar saldırısında 4’ü ABD askeri 16 kişinin öldüğünü hatırlatan Macron, gelecek birkaç ayın bu konuda "belirleyici" olacağını söyledi.

Macron, Suriye ve Irak’taki askeri varlıklarını bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.

