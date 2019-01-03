Macron’dan Putin’e: Suriye’de Kürt güçler muhafaza edilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde IŞİD’e karşı savaşan uluslararası koalisyonun müttefiklerinin, bilhassa Kürtlerin muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ilk kez telefonda görüştü.

Elysee Sarayı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Macron’un Putin’e ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye’de IŞİD’e karşı savaşının bitmediğini söylediği ifade edildi.

Açıklamada Macron’un "İslamcı terörizmle mücadeleye aralıksız bağlılıkları veri alındığında, koalisyonun müttefik güçlerinin, bilhassa Kürtlerin, muhafaza edilmesi gerektiği”ni vurguladığı belirtildi. Macron’un ayrıca Suriye’de “teröristlerin çıkarına” olacak herhangi bir istikrarsızlığı önlemek gerektiği görüşünü de dile getirdiği belirtildi.

Dün yapılan görüşmeyle ilgili Kremlin’den yapılan açıklamadaysa iki liderin Suriye meselesinin çözümünü “İstanbul'da 27 Ekim 2018'de Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderler zirvesinin sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması konusunda ulaşılan anlaşma bağlamında” ayrıntılı olarak ele aldığı ifade edildi.

Ayrıca görüşmede iki liderin Ukrayna krizine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı.

Fransa ve İngiltere ABD'nin asker çekme kararı sonrasında Suriye'de kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

