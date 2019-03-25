Kanada-Çin arasında gerginliğin adı: Kanola

Kanada ile Çin arasındaki kanola krizi gerilime yol açtı.

Mart başında Çin, büyük bir Kanadalı kanola ihracatçısının sevkıyatlarını, böcek istilası korkusu gerekçesiyle durdurmuş ve bazı partileri ülkeye almamıştı.

Olayın duyulması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Kanada’dan yapılan kanola tohumu ithalini sonlandırabileceklerini açıklamıştı.

Kang açıklamasında halk sağlığını korumak için bu kararı aldıklarını söylese de, yasaklamalar yerel basında iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ihtilafta yaşanan son alevlenme olarak yer buldu.

Kanada Kanola Konseyi, 22 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kanada kanolası ihracının yüzde 40’ını gerçekleştirdikleri Çin’in, alımlarını tamamiyle durdurduğunu bildirdi.

Konuşmasında, geçtiğimiz yıl Çin’e yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde Kanola tohumu ve ürünü sattıklarını hatırlatan Konsey Başkanı Jim Everson, Kanada hükümetini durumu çözmek için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.