İtalya’da göçmen kurtarma gemisi kaptanı tutuklandı

Kurtarma gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı Carola Rackete, 40 sığınmacının bulunduğu gemiyle Lampedusa limanına varmasının ardından İtalyan polisi tarafından tutuklandı.

İtalyan hükümetinin izin vermemesine rağmen iki hafta denizde kaldıktan sonra Lampudes’ya demir atan kurtarma gemisinin kaptanı Carola Rackete dün tutuklandı. Dün akşam limana giriş yapan geminin 31 yaşındaki Alman vatandaşı kaptanı, "savaş geminisine karşı direnmekle" suçlanıyor.

İtalya’da aşırı sağ partiler Lig ve Beş Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, göçmenlere karşı konumlanışıyla düzenli olarak gündeme geliyor.

Aşırı sağ Lig partisi başkanı olan İçişleri bakanı Matteo Salvini, iki hafta önce Sea Watch 3 gemisinin İtalyan limanlarına girişini yasaklamıştı. Salvini yasağı Twitter üzerinden “Güvenlik yasalarının öngördüğü şekilde, Sea-Watch 3'ün İtalyan karasularına girişi, geçişi ve yanaşması yasağını henüz imzaladım” paylaşımıyla duyurmuştu.

SALVİNİ GÖÇMENLERİ G20’DE PAZARLIYOR

Rackete’nin gemisi Libya açıklarında 53 kişiyi kurtarmıştı. Kurtarılan insanların 13’ü sağlık sorunlarından dolayı İtalya’ya giriş yapmıştı ancak gemi kalan 40 kişiyle beraber iki hafta boyunca denizde kaldı. İtalyan yetkililerle iki hafta süren münakaşayı Alman kaptanın limana izin almadan girerek çözmesinin ardından Salvini gemideki 40 göçmeni “birkaç Avrupa ülkesine” dağıtacaklarını açıkladı. Salvini, G20 zirvesi sırasında yaptığı konuşmada diğer ülkelerin 40 kişiyi almayı kabul ettiklerini söyledi.

Rackete’nin gemisine dair Salvini daha önceden geminin sadece Almanya’ya ya da Hollanda’ya demirleyebileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz yıl 100’ü çocuk, 629 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius’u da İtalya kabul etmemişti. Geminin daha sonra İspanya’ya demirlemesinin ardından Matteo Salvini "zafer" ve "Brüksel'e karşı yeni bir cephe" olarak tanımlamıştı.

2014’ten bu yana Akdeniz’de 12.000 insan Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.