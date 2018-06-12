Salvini ‘göçmenler’ konusunda zafer ilan etti

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’de kurtarılan göçmenleri taşıyan geminin ülkeye girememesini ve İspanya'ya gidecek olmalarını ‘zafer’ olarak niteleyerek ‘Brüksel'de yeni bir cephe açtık’ açıklamasını yaptı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülkeye almadığı 629 göçmeni taşıyan geminin İspanya tarafından kabul edilmesinin ardından zafer ilan etti.

Salvini, göçmenleri taşıyan geminin limana yaklaşmasına izin vermeyerek Malta'ya gitmesini önermiş, Malta, İtalya'nın sorumluluğunu üstlenmeyeceğini açıklayarak öneriyi reddetmişti.

100’Ü ÇOCUK 629 GÖÇMEN

İspanya’nın Akdeniz'den kurtarılan göçmenleri taşıyan Aquarius adlı gemiyi kabul etmesinin ardından “Brüksel'de bir cephe açmış bulunuyoruz” diyen Salvini, “İtalya'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için Avrupa Komisyonu'yla iletişim halindeyiz” açıklamasını yaptı.

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sánchez, 100'ü çocuk 629 göçmeni taşıyan geminin Valencia limanına demirleyebileceğini açıklamıştı.

İtalya'nın yeni başbakanı Giuseppe Conte, “dayanışma gösteren” İspanya'ya teşekkür ettiğini belirtti.

İtalya hükümetinin Avrupa Birliği karşıtı söylemlerini beslemekten kaçınan Avrupa Komisyonu, göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamaları için İtalya ve Malta'ya çağrı yapmıştı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SALVİNİ’YE TEPKİ

Öte yandan İtalya hükümetinin yeni göçmen politikasına Vatikan ve Güney İtalya'daki belediye başkanlarının tepki gösterdiği aktarılıyor. Napoli, Palermo ve Messina gibi şehirlerin belediye başkanları, Salvini'nin göçmen politikalarına uymamaya hazır olduklarını ve geminin limanlara demirlemesine izin vereceklerini açıkladı.

Sánchez'in teklifi yurtiçinde ve yurtdışında övgüyle karşılanırken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHCR) mülteci kriziyle başedebilecek kaynakların ve altyapının yoksunluğundan dolayı İspanya'yı uyardı.

