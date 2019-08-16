‘İlk nükleeri biz kullanmayacağız ama kullanabiliriz de’

Hindistan, nükleer silahlarla ilgili politikalarının ‘önce ateş etmeme’ye dayalı olduğunu duyurdu. Ancak konu Pakistan’la olan gerilim olduğu zaman Hindistan yaptığı açıklamayı güncelleyerek, ‘Duruma göre kullanabiliriz’ sözlerini ekledi.

Hindistan Savunma Bakanı bugün yaptığı açıklamada nükleer silahlara dair “Şu ana kadar Hindistan’ın ‘ilk kullanan olmama’ politikasına kesinlikle uyduğu doğru” diyerek Hindistan’ın bu politikaya bağlı olduğunu belirtti. Ancak Bakan sonrasında bu sözlerinin "duruma göre değişebileceğini" dile getirdi.

Bakan, Hindistan'ın “sorumlu bir nükleer ulus” olmaya devam ettiğini söyledi.

Örtülü tehdidin zamanlaması, iki nükleer silahlı komşu arasındaki (Hindistan-Pakistan) gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti. Yeni Delhi'nin Cammu ve Keşmir'i özel özerklik statüsünden çıkarması Pakistan'la hali hazırda gergin olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştu. Birkaç aydır iki ülke arasında sınır çatışmaları gerçekleşiyor.