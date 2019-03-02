Hindistan-Pakistan sınırında çatışma: En az 5 sivil öldü

Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir sınırında karşılık ateş açması sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği, çatışmalarda yaralananların olduğu bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim dün gece Keşmir kontrol bölgesinde iki ülke ordusunun karşılıklı ateş açmasıyla yeniden yükseldi.

Pakistan’ın dün gözaltındaki Hintli pilotu iade etmesinin ardından gerilimin düşmesi beklenirken dün gece sınırda karşılıklı ateş açıldığı bildirildi.

Hindistan’dan yapılan açıklamada açılan ateş sonucu Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgesinde 24 yaşındaki bir genç kadın ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi. Çocukların babasınınsa ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Pakistan da Hindistan ordusunun Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde ağır silahlarla saldırdığını belirterek biri çocuk iki sivil ile iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Hindistan saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlarken, Pakistan saldırıyı kınadı ve suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Pakistan'daki terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.