Hindistan uçakları Pakistan'da boş araziyi mi bombaladı?

Atlantic Council tarafından yayımlanan görüntüler, Hindistan'ın Pakistan'daki saldırısının hedefine ulaşmadığını, uçakların boş araziyi bombaladığını gösteriyor.

ABD merkezli Atlantic Council'e bağlı Digital Forensic Research Lab (DFRLab), Hindistan uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ederek bombaladıkları bölgenin boş arazi olduğunu açıkladı.

Uydu görüntüleri ve bölgeden fotoğraflarda Hindistan tarafından kullanılan SPICE-2000 güdümlü bombasının düştüğü alan görülüyor.

Kullanılan füze ve arazideki parçalar:

FÜZE BALAKOT YAKINLARINA DÜŞTÜ

Hindistan, füzenin Balakot'a atıldığını iddia ediyordu. Ancak görüntüler füzenin düştüğü yerin kasabanın merkezi değil, yakınları olduğunu gösteriyor.

Gazeteci Shama Junejo‏, Pakistanlı bir köylünün düşen kovanları gördüğünü ve kovanların yerlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Bombanın düştüğü yerin Pakistan sınırları içerisinde kalan, Balakot'a 10 kilometre mesafedeki Jaba Tepesi olduğu belirtiliyor.

Pakistan Ordusu tarafından bombanın düştüğü yere ait yayımlanan görüntüler de, bombanın düştüğü yerin Balakot yakınlarındaki boş bir arazi olduğunu doğruluyor.

Pakistan ordusu tarafından yayımlanan fotoğraflara ek olarak, ikinci bir saldırı bölgesini gösteren bir video daha yayımlandı. Bu videoda köylülerin saldırı hakkında konuştukları ve bir köylünün yaralandığını söyledikleri görülüyor.

DFRLab'ın uydu görüntüleriyle Pakistan tarafından yayımlanan fotoğraflar ve köylülerce çekilen videoda görülen yeri kullanarak yaptığı karşılaştırmalar:

EMEKLİ HİNDİSTAN SUBAYI DOĞRULADI

Atlantic Council bağlantılı DFRLab'ın açıklamasına göre emekli Hindistan subayı Vinayak Bhat da bu değerlendirmeyi doğrulayan bir açıklama yaptı.

Bhat, bölgenin yakınlarında Ceyş-i Muhammed tarafından kullanılıyor olabilecek bir kampı da gösterdi.

DFRLab'ın değerlendirmesine göre bölgedeki binaların ve kampın hasar aldığına dair bir görüntü bulunmuyor.

Uydu görüntülerine yapılan inceleme, yalnızca Jaba Tepesi'ndeki ağaçların hasar aldığını gösteriyor. İncelemede İsrail yapımı SPICE-2000 akıllı bombasının hedefi neden ıskaladığının bilinmediği söyleniyor.

Saldırının ardından bölgede 300 Ceyş-i Muhammed üyesini öldürdüğünü iddia eden Hindistan, buna dair bir kanıt sunamamıştı.

Kamp ve bombalanan bölge: