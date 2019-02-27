AKP'den Hindistan-Pakistan çatışmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin, 'Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.