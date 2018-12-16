Hapisteki Katalan siyasetçilerden mektup: Birlik olun, şiddetten kaçının

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana tutuklu bulunan ayrılıkçı siyasetçiler, bir açık mektup yayınlayarak, ayrılıkçılara birlik ve şiddet eylemlerinden kaçınma çağrısı yaptı.

Barselona'nın kuzeyindeki bir hapishanede tutuklu bulunan ayrılıkçı Katalan liderlerden bazıları, üç hafta önce açlık grevi başlatmıştı. Henüz mahkemeye çıkarılmayan Katalan siyasetçiler, Katalonya'daki özerk yönetimin tek taraflı ilan ettiği ve 1 Ekim 2017 tarihinde İspanya polisinin müdahalesiyle engellenen referandumun ardından tutuklanmıştı.

Tutuklu 9 Katalan siyasetçi, bugün Katalan gazetelerinde yayımlanan bir açık mektup ile, "teslim olmayacaklarını" belirttiler. "Baskının amacı bizi istikrarsızlaştırmak ve bölmek" uyarısının yapıldığı mektupta, "Hareketimizin zenginliği çoğulculuğundan gelir ve gücü tam da budur" denilerek ayrılıkçılara birlik içerisinde kalma çağrısı yapıldı.

AP haber ajansına konuşan açlık grevindeki ayrılıkçı siyasetçiler Jordi Sanchez ve Jordi Turull ise, Katalan yönetimi ve Madrid arasında diyalog çağrısı yaptı. AP'ye konuşan Turull ve Sanchez, açlık greviyle tutuklu yargılanmalarını ve İspanya Anayasa Mahkemesi'nin siyasi haklarını ellerinden alan kararını protesto ettiklerini belirttiler.

DURUŞMALAR PROTESTOYA DÖNÜŞECEK

Tutuklanmadan önce Katalan Ulusal Meclisi'nin başkanlığını yürüten Jordi Sanchez, AP'ye yaptığı açıklamada, gelecek yıl görülmeye başlanacak dava duruşmalarının "İspanya Krallığı'nın Katalonya'nın siyasi ve demokratik haklarına karşı tavrını kınamak için eşsiz bir an olacağını" belirtti.

Ayrılıkçı hareketin şiddet yanlısı olarak gösterilmesine karşı çıkan eski milletvekili Jordi Turull ise, ayrılıkçıların "onları kötü gösterenlere karşı hiç olmadığı kadar katı tavır almaları gerektini" vurguladı. Turull, "Hedeflerimize barışçılık, diyalog ve arabuluculuk kanallarını kullanarak ulaşmak gibi bir kırmızı çizgimiz var. Asla kimseyi riske atmayacağız" diye konuştu.

İSPANYOL VE KATALAN MİLLİYETÇİLİĞİ YÜKSELİŞTE

Şiddetle bastırılan Katalan bağımsızlık referandumunun üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağemn, İspanya siyasetinde ayrılıkçı girişimin etkileri sürüyor. Katalan ve İspanyol milliyetçileri yükselişe geçerken, Endülüs Özerk Bölgesi'nde gerçekleşen seçimlerde faşist Vox partisinin yerel parlamentoya girmesi endişeleri arttırdı.

Uzun süredir ayrılıkçı hareketin içerisinde yer alan Katalan siyasetçi Turull, İspanya'da aşırı sağcı yükselişin diğer partileri kendi "aşırı" pozisyonuna doğru çektiği ve Katalonya'da "bir gerilim üretme makinesi" gibi çalıştığı yorumunu yaptı.

ÇOĞUNLUK YENİ REFERANDUM İSTİYOR

İspanya'nın Katalonya krizi sürerken, Katalonya'da yayın yapan Ara gazetesinin anketine göre Katalanların yüzde 80,4'ü İspanya ile mutabakat içerisinde yapılacak bir bağımsızlık referandumu istiyor.

Ankete göre, Katalonya'daki bağımsızlık yanlılarının yüzde 97'si, birlik yanlılarının ise yüzde 61'i yeni bir referandum fikrini destekliyor.