Katalan bağımsızlıkçılar için 25 yıl hapis istemi

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde tek taraflı şekilde referandum düzenlenip bağımsızlık ilan edilmesinde rol oynayan liderlerden bazıları için savcılık "devlete isyan" suçlamasıyla 25 yıla varan ağır hapis cezaları istedi.

İspanya'da savcılığın Katalan bağımsızlık hareketinin önde gelen kişileri için 25 yıla varan ağır hapis cezaları talep etmesi, Katalonya'da tepkiyle karşılandı. İddianame, bir yıl önceki bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle sanıkların "devlete isyan" ve "kamu fonlarını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti.

22 kişiyi kapsayan iddianamede aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari isimlere yer verilmedi. Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında da 25 yıla kadar hapis cezası istenildi.