Sürgündeki ayrılıkçı Katalan lider, sosyal demokrat hükümeti eleştirdi

Eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdement, tek taraflı bağımsızlık ilanının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurtdışına kaçmıştı.

Finlandiya'dan Belçika'ya seyahat ederken Alman sınırında durdurulan ve 12 gün süreyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Puigdement, Alman Der Spiegel gazetesine konuştu.

Spiegel'in sorularını yanıtlayan Puigdement, "Biz sadece üye ulus devletlerin oluşturduğu değil, içerisinde yurttaşların yaşadığı siyasi olarak birleşmiş bir Avrupa istiyoruz. Biz Avrupalı kimliğine inanıyoruz" sözleriyle, Katalonya bağımsızlık hareketinin milliyetçi olmadığını açıklamaya çalıştı.

İspanya'nın yeni sosyal demokrat başbakanı Pedro Sanchez'i eleştiren Katalan lider, "Katalonya'da bağlayıcı bir referandumu savunan tek parti sol popülist Podemos" değerlendirmesinde bulundu.

Puigdement'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Her zaman bağımsız bir devlet mi istediniz?

Ben asla Madrid'den travmatik bir kopuşu savunmadım, hala da savunmuyorum. Ben her zaman bağımsız bir Katalonya istedim ama bunun demokratik süreçlerin sonucunda elde edilmesini savundum, şiddetle değil.

Ama neden? Milliyetçilik 19'uncu yüzyıla ait bir ideoloji.

Biz asla milliyetçiliğin terimleriyle konuşmuyoruz ama egemenlikten bahsediyoruz. Katalonya'da olan şey geleneksel, milliyetçi anlamıyla bir bağımsızlık mücadelesi değil. Eğer hedefimiz bir ulus devlet yaratmak olsaydı, bunu daha önce yapmayı denemiş olurduk. Milliyetçilik Avrupa için bir tehlikedir.

Ancak nihayetinde, istediğiniz kendi devletinize sahip olmak. Bu milliyetçiliktir.

Evet, cumhuriyetin yönetim tarzı olduğu bağımsız bir devlet istiyoruz. Biz sadece üye ulus devletlerin oluşturduğu değil, içerisinde yurttaşların yaşadığı siyasi olarak birleşmiş bir Avrupa istiyoruz. Biz Avrupalı kimliğine inanıyoruz. Katalanların çoğunluğu, bir Avrupa pasaportu eşliğinde kendilerini yönetme haklarının tanınmasından mutluluk duyacaktır.

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Katalanlar adına konuşuyorsunuz ama Katalanların en azından yarısı İspanya'da kalmak için oy kullandı.

En azından yarısı da yerel seçimlerde bağımsızlık çağrısı yapan partilere oy verdi.

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İspanya'nın yeni sosyal demokrat başbakanı Pedro Sanchez, Katalan liderle, Barcelona ve Madrid arasındaki ilişkileri normalleştirme çabasının parçası olarak, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Çare Sanchez mi?

Sanchez, aynı zamanda Senato'da merkezi hükümetin Katalonya'daki yönetimi görevden almasından yana oy kullandı. O, Sosyalist Parti'nin, bağımsızlık hareketini virüse benzeten üyesi. Katalonya'da bağlayıcı bir referandumu destekleyen İspanya'daki tek parti, sol popülist Podemos. Ama sosyal demokrat hükümetle birlikte atmosferde bir değişiklik yaşandığını kabul ediyorum.

2017'nin sonlarına doğru, sosyal demokratlar anayasal reform için federalizme geçişi ele alacak bir parlamento komisyonu kurdu.

Bizim deneyimimize göre, sosyal demokratlar hükümetteyken federalizme pek sıcak bakmazlar. Bu defa gerçekten böyle bir şey yapacaklarını düşünecek kadar saf değiliz. Sadece Sanchez'in masaya gerçekte nasıl bir teklif koyacağıyla ilgileniyoruz: Reform neye benzeyecek? Hangi amaca hizmet edecek?

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