İspanya'da faşist parti, Endülüs seçimlerinde 12 vekil çıkardı

İspanya’nın Endülüs özerk yönetiminde yapılan seçimlerde, 2014 yılında kurulan aşırı sağcı Vox Partisi 12 milletvekiliyle ilk kez yerel parlamentoya girdi.

İspanya’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Endülüs’te dün yapılan seçimlerde faşist parti Vox, 12 milletvekili çıkararak ilk kez bir yerel parlamentoda temsil hakkı kazandı.

2014 yılında kurulan Vox Partisi dün yapılan seçimlerde beş milletvekili çıkarması yönündeki beklentileri aşarak 12 milletvekiliyle Endülüs bölge parlamentosuna girdi.

Santiago Abascal’ın lideri olduğu Vox Partisi, Katalanların bağımsızlığı ve göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor, İspanya'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkmıyor.

İspanya’da 1975’te askeri diktatörlüğün sona ermesinden beri ilk kez aşırı sağ milletvekili çıkarmış oldu.

Endülüs’te dün yapılan seçimlerde iktidardaki sosyal demokratların Sosyalist Parti’si 33 milletvekili kazanarak ilk sırada yer alsa da büyük ölçüde oy kaybına uğradı. 109 sandalyeli Endülüs parlamentosunda tek başına hükümet kuramayacak olan Sosyalist Parti’nin, Podemos ile koalisyon yapması bekleniyor.

FRANSA'DA AŞIRI SAĞDAN KUTLAMA

Vox Partisi’nin bu zaferine ilk kutlama Fransa’da aşırı sağın lideri Marine Le Pen’den geldi. Le Pen, Twitter’dan yaptığı açıklamada Vox’un seçim başarısını “böylesi genç ve dinamik bir hareket için anlamlı bir sonuç” olarak niteledi ve İspanya’daki “arkadaşları”nı kutladı.

İşsizliğin yüksek seviyede olduğu Endülüs, Akdeniz üzerinden ülkeye gelen göçmenlerin de ilk varış noktası olma özelliğini taşıyor.

İspanyol basını, Vox’un yükselişiyle birlikte Sosyalist Parti’nin kan kaybetmesinin Başbakan Pedro Sanchez’i erken seçime gitmeye zorlayabileceğini belirtiyor.